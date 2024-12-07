США призвали своих граждан немедленно покинуть Сирию
Граждане США, находящиеся в Сирии, должны немедленно покинуть страну, «пока есть коммерческие возможности», передает Госдепартамент США.
«Ситуация в сфере безопасности остается нестабильной и непредсказуемой, по всей стране идут активные столкновения между вооруженными группировками. Департамент настоятельно рекомендует гражданам США покинуть Сирию, пока есть коммерческие возможности», - говорится в предупреждении, опубликованном в социальных сетях.
Источник: Газета.ру
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