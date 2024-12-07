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Al Jazeera: сирийские боевики подошли к окраинам Дамаска

First News Media23:50 - 07 / 12 / 2024
Al Jazeera: сирийские боевики подошли к окраинам Дамаска

Вооруженные формирования, противостоящие сирийским правительственным силам, подошли к окраинам Дамаска.

Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на местные источники.

Как утверждают собеседники телеканала, подразделения сирийской армии отошли из некоторых пригородов столицы. В частности, сирийские военнослужащие оставили Восточную Гуту, над которой правительственные силы установили контроль в ходе масштабной операции в 2018 году.

Источник: ТАСС

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