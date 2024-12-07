Пашинян поддержал предложение о проведении референдума о членстве Армении в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поддержал инициативу проведения референдума о членстве страны в Европейском союзе (ЕС).

Как сообщает газета «Грапарак», об этом заявил глава «Европейской партии Армении» Тигран Хзмалян.

Депутат отметил, что Центральная избирательная комиссия страны завершила кампанию по сбору подписей для обсуждения проекта референдума, и в ближайшие дни документ будет представлен в парламент.

По словам T. Хзмаляна, если проект не получит поддержку законодательного органа, то кампания будет проведена повторно, и если удастся собрать 300 тысяч подписей, то всенародное голосование состоится без решения законодательного органа.