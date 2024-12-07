Сотрудник ИВ Лерикского района найден мертвым
Представитель главы Исполнительной власти (ИВ) Лерикского района по территории села Киравуд Шафиг Алиев (1994 г.р.) найден мертвым.
Как сообщает АПА, предполагается, что он совершил самоубийство.
Информацию подтвердили в ИВ района, отметив, что Ш.Алиев был примерным работником, всегда выполнял поручения своевременно и отличался положительными личными качествами.
Причины суицида пока неизвестны. В настоящее время на место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.
По факту проводится расследование.
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