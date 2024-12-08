Упрощается транзитная торговля между Азербайджаном и Пакистаном

Федеральный совет по доходам Пакистана представил проект правил для упрощения транзитной торговли с Азербайджаном в рамках соглашения 2024 года.

Об этом сообщает издание PEconomist.

Отмечается, что транспортным средствам, зарегистрированным в Азербайджане, будет разрешено перевозить грузы в Пакистан и из Пакистана без финансового обеспечения.

Таким образом, будет стимулироваться региональная торговля через порты Карачи, Порт-Касим и Гвадар.

Источник: Report