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Оппозиция НКОРС: несколько стран отказались принять Асада

First News Media15:35 - Сегодня
Оппозиция НКОРС: несколько стран отказались принять Асада

Никакой определенности в отношении местонахождения президента Сирии Башара Асада нет, он направлял запрос нескольким странам с просьбой принять его, но получил отказ.

Об этом в беседе с ТАСС сказал член политического комитета Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Анас аль-Абда.

"До сих пор нет определенных новостей о местонахождении Асада. Мы знаем, что он просил разрешения прибыть в несколько стран, включая Россию, но получил отказ. Возможно, он направился в какую-то из стран Африки. Сирийский народ в свою очередь хочет, чтобы его судил сирийский суд", - сказал собеседник.

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