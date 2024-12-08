Оппозиция НКОРС: несколько стран отказались принять Асада

Никакой определенности в отношении местонахождения президента Сирии Башара Асада нет, он направлял запрос нескольким странам с просьбой принять его, но получил отказ.

Об этом в беседе с ТАСС сказал член политического комитета Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Анас аль-Абда.

"До сих пор нет определенных новостей о местонахождении Асада. Мы знаем, что он просил разрешения прибыть в несколько стран, включая Россию, но получил отказ. Возможно, он направился в какую-то из стран Африки. Сирийский народ в свою очередь хочет, чтобы его судил сирийский суд", - сказал собеседник.