На Солнце произошли две сильнейшие вспышки

Две вспышки высшего класса Х и М произошли на Солнце 8 декабря, сообщили ТАСС в центре мониторинга солнечной активности.

"8 декабря в 12:06 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X2.3. Ранее в этот день в 01:15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3917 (S07E27) зарегистрирована вспышка M3.2 продолжительностью 13 минут", - сообщили в центре.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, за 7 и 8 декабря на звезде к настоящему моменту зафиксированы почти 30 вспышек среднего класса С.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.