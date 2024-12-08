В Грузии запретят закрывать лица масками на митингах

Парламент Грузии примет закон, запрещающий закрывать лица на митингах масками или различными элементами одежды.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Очередной митинг начался в субботу вечером в Тбилиси около здания парламента. Он прошел мирно, но при этом, вблизи акции протеста, на прилегающих к проспекту Руставели улицах были множественные факты нападения на граждан неизвестными в масках и черной одежде. В частности, пострадала съемочная группа оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели". Неизвестные толкнули журналистку телеканала и избили оператора.

Специальная следственная служба Грузии начала расследование инцидента.

"Мы примем закон, которым будет запрещено участникам собраний, в том числе контрсобраний, закрывать лица различными средствами. Это очень важный закон, который будет способствовать предотвращению насилия во время проведения собраний", - сказал он на брифинге. По словам Кобахидзе, законопроект будет подготовлен до конца следующей недели, будет принят и вступит в силу до конца месяца.

Произошедшее накануне премьер назвал "однозначной провокацией", целью которой может быть только искусственное повышение накала ситуации в стране. По его словам, запрет на ношение масок во время акций протеста действует во многих европейских странах.