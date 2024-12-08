Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня
Владимир Зеленский отверг призыв избранного президента США Дональда Трампа к немедленному прекращению огня.
"Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями", - написал Зеленский в Telegram-канале. Он также заявил, что не приемлет мирные соглашения без гарантий безопасности. "Я сказал [на встрече с Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в минувшую субботу], что нам нужен справедливый и сильный мир <...>. Поэтому, когда мы говорим о действенном мире, мы должны говорить прежде всего о действенных гарантиях мира", - написал Зеленский.
При этом он оставил без комментариев утверждение Трампа о готовности Киева заключить соглашение с Москвой.
Источник: ТАСС
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