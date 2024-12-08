Хакан Фидан: Сирийский народ заново определит будущее своей страны

Сирийский народ заново определит будущее своей страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Дохе.

Он отметил, что турецкая сторона придает большое значение суверенитету и территориальной целостности Сирии. По словам главы МИД, миллионы сирийцев, вынужденных покинуть свою страну, теперь смогут вернуться.

"Турция будет работать над восстановлением Сирии. Мы должны быть очень осторожны, чтобы ИГИЛ и РКК не воспользовались текущей ситуацией. Мы продолжаем контакты с нашими американскими друзьями. Сирийские государственные институты должны быть защищены, а оппозиционные силы - объединиться", - подчеркнул Х.Фидан.