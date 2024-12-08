Вице-президент Турции призвал к отказу от нанесения ущерба построению новой Сирии

Вице-президент Турциии Джевдет Йылмаз заявил о начале новой эры в развитии Сирии.

Политик прокомментировал в соцсетях ситуацию в соседней стране на фоне падения режима Башара Асада.

Дж.Йылмаз отметил, что в результате исторической борьбы, сопряженной с трагедиями и болью, сирийский народ открыл новую страницу в своем развитии, подчеркнул значимость обеспечения «здорового перехода» к системе власти, отражающей волю всех слоев населения соседней страны.

«Необходимо придерживаться конструктивного и всеобъемлющего подхода, далекого от конфронтации», - подчеркивается в публикации вице-президента Турции.

Политик призвал внерегиональные силы отказаться от нанесения ущерба стабильности в Сирии, а международное сообщество - поддержать процесс восстановления этой страны.

«Желаю сирийскому народу успехов в построении новой экономики, в обеспечении единства и стабильности. Необходимо в самом скором времени создать условия для долгосрочного мирного сосуществования всех жителей Сирии, вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности», - подчеркнул Дж.Йылмаз.

Вице-президент назвал приоритетом Анкары полное устранение угрозы терроризма в отношении Турции, а также выразил готовность к дальнейшей поддержке братской страны.

«Сирия принадлежит сирийцам!», - подчеркнул политик.

Источник: АЗЕРТАДЖ