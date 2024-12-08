Лидер правящей партии заявил о досрочном уходе президента

Лидер правящей в Южной Корее партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун заявил, что вместе с премьер-министром Хан Док Су минимизирует хаос в связи с "досрочным и упорядоченным уходом" президента Юн Сок Ёля.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Мы сведем к минимуму хаос, который может повлиять на народ и страну, посредством досрочного и упорядоченного ухода президента, стабилизируем политическую ситуацию и восстановим демократию", - сказал политик. Хан Дон Хун отметил, что, по мнению граждан, президент Юн Сок Ёль не сможет нормально управлять страной в остаток своего срока, и ему следует уйти.

Глава партии добавил, что президент не будет участвовать в государственных делах, включая международные отношения.

Источник: ТАСС