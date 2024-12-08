Израиль объяснил развертывание войск у границы с Сирией - ОБНОВЛЕНО
Израиль развернул военные силы на границе с Сирией в целях обороны.
Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсети Х.
«В соответствии с оценкой ситуации после недавних событий в Сирии, включая вход вооруженных лиц в буферную зону, Армия обороны Израиля разместила силы в буферной зоне и в нескольких других местах, необходимых для ее защиты, чтобы обеспечить безопасность общин Голанских высот и граждан Израиля», — говорится в сообщении.
ЦАХАЛ подчеркнул, что израильская сторона не вмешивается во внутренние события в Сирии. Армия страны «продолжит действовать столько, сколько необходимо для сохранения буферной зоны и защиты Израиля и его мирных жителей», добавили в ведомстве.
09:50
Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пересекли границу в районе Голанских высот и вошли в буферную зону Сирии.
Об этом сообщило издание Times of Israel.
Отмечается, что израильские военные вошли в районе Кунейтры и начали артиллерийский обстрел этой территории. Официально ЦАХАЛ не комментировала эту информацию, подчеркивает Times of Israel.
Источник: Lenta.ru