Израиль объяснил развертывание войск у границы с Сирией - ОБНОВЛЕНО

Израиль развернул военные силы на границе с Сирией в целях обороны.

Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсети Х.

«В соответствии с оценкой ситуации после недавних событий в Сирии, включая вход вооруженных лиц в буферную зону, Армия обороны Израиля разместила силы в буферной зоне и в нескольких других местах, необходимых для ее защиты, чтобы обеспечить безопасность общин Голанских высот и граждан Израиля», — говорится в сообщении.

ЦАХАЛ подчеркнул, что израильская сторона не вмешивается во внутренние события в Сирии. Армия страны «продолжит действовать столько, сколько необходимо для сохранения буферной зоны и защиты Израиля и его мирных жителей», добавили в ведомстве.

09:50

Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пересекли границу в районе Голанских высот и вошли в буферную зону Сирии.

Об этом сообщило издание Times of Israel.

Отмечается, что израильские военные вошли в районе Кунейтры и начали артиллерийский обстрел этой территории. Официально ЦАХАЛ не комментировала эту информацию, подчеркивает Times of Israel.

Источник: Lenta.ru