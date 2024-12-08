Аэропорт Дамаска отменил все рейсы до 18 декабря - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Аэропорт Дамаска остановил свою работу до 18 декабря на фоне захвата столицы Сирии боевиками.
Об этом говорится в заявлении воздушной гавани.
«Все операции, связанные с рейсами в или из аэропорта Дамаска, в настоящее время приостановлены», — говорится в сообщении.
10:08
Все рейсы в международном аэропорту Дамаска приостановлены, сообщает сирийская радиостанция Sham FM.
«Из международного аэропорта Дамаска эвакуированы все сотрудники, все рейсы приостановлены», — говорится в сообщении.
Источник: rbc.ru
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