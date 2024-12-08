Аэропорт Дамаска отменил все рейсы до 18 декабря - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Аэропорт Дамаска остановил свою работу до 18 декабря на фоне захвата столицы Сирии боевиками.

Об этом говорится в заявлении воздушной гавани.

«Все операции, связанные с рейсами в или из аэропорта Дамаска, в настоящее время приостановлены», — говорится в сообщении.

10:08

Все рейсы в международном аэропорту Дамаска приостановлены, сообщает сирийская радиостанция Sham FM.

«Из международного аэропорта Дамаска эвакуированы все сотрудники, все рейсы приостановлены», — говорится в сообщении.

Источник: rbc.ru