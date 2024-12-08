В Сирии заявили о конце правления Башара Асада

Командование сирийской армии сообщило офицерам об окончании правления президента Башара Асада.

Военнослужащие покидают штаб-квартиру сирийского министерства обороны. Солдаты покидают блокпосты в Дамаске.

Сообщается, что руководство повстанцев попросило боевиков не захватывать государственные учреждения и дождаться плановой передачи власти. Премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством, выбранным сирийским народом, и принять все меры для «передачи» власти.