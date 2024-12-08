Президента Республики Сербской Додика госпитализировали

Президент Республики Сербской Милорад Додик госпитализирован в Белграде и ожидает операцию на пищеводе и желудке.

Об этом говорится в заявлении канцелярии лидера боснийских сербов.

"Президент Республики Сербской Милорад Додик был обследован сегодня, 8 декабря 2024 года, во второй половине дня в Белграде, после чего госпитализирован. Согласно предварительному диагнозу, после необходимых подготовительных процедур планируется операция на пищеводе и желудке", - отмечается в тексте.

"О состоянии здоровья президента Республики Сербской общественность будет своевременно информирована", - сообщила пресс-служба 65-летнего Милорада Додика.