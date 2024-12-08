Трамп требует немедленного перемирия в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина хотела бы заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта, и призвал к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров.

Соответствующую запись он опубликовал в соцсети Truth Social.

"Зеленский и Украина хотели бы заключить [мирное] соглашение [с РФ] и остановить безумие. <...> Необходимо срочно прекратить огонь и начать переговоры", - написал республиканец. Он также выразил мнение, что в переговорном процессе "может помочь Китай".

При этом Трамп добавил, что в противном случае украинский кризис "может перерасти во что-то гораздо большее и сильно худшее".

Источник: ТАСС