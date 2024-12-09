В Турции заявили о готовности оказать поддержку Сирии в переходный период

Турция готова оказать поддержку Сирии в переходный период, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в Анкаре на открытии ежегодной конференции послов республики за рубежом.

«В Сирии началась новая эра. Теперь необходимо сосредоточиться на будущем и не смотреть назад. В новый период мы хотим видеть в Сирии страну, где различные этнические и религиозные группы живут в мире, используя инклюзивный подход к управлению. Мы хотим видеть новую Сирию, у которой будут хорошие отношения с соседями и которая добавит мира и стабильности в наш регион. Мы готовы оказать необходимую поддержку для этого. Мы верим, что сирийский народ также воспользуется этой золотой возможностью», - сказал Фидан.

Источник: ТАСС