Посол Франции явился на армяно-азербайджанскую границу

Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи посетил армяно-азербайджанскую границу.

«Для нас большая честь принять посла Франции в Армении в своей штаб-квартире», - говорится в сообщении наблюдательной миссии ЕС.

Посол был проинформирован о работе миссии.

«Он также присоединился к патрулю села Хачик, чтобы следить за нашими действиями на месте», - говорится в сообщении миссии.

Honored to host the Ambassador of 🇫🇷 to Armenia @O_Decottignies at our headquarters, where he was briefed on the latest work of the Mission.🇪🇺🇦🇲 He also joined a patrol in Khachik village to witness our efforts on the ground. Grateful for the continued support and collaboration. pic.twitter.com/jvIuiCcBpe — European Union Mission in Armenia (@EUmARMENIA) December 8, 2024