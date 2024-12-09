Папуашвили решил подбодрить население: В Грузии все будет хорошо
Никаких беспорядков, хаоса или смены повестки дня в Грузии не будет.
Об этом заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, комментируя волну протеста в стране.
«Хочу подбодрить все население, в первую очередь наших сторонников, партии «Грузинская мечта», наших избирателей, 1 120 000 человек, что все будет хорошо», - заявил Папуашвили, передают грузинские СМИ.
По его словам, правящая партия относится с большой ответственностью защищает и ценит мандат, присвоенный ей избирателями на парламентских выборах 26 октября.
Акции протеста начались в Грузии 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
178