Песков: Решение о предоставлении убежища Асаду и его семье принял Путин

Решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье принял Владимир Путин.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение», - сказал представитель Кремля.

В настоящее время есть информация о том, что бывший сирийский лидер находится в России.

«В графике официальных встреч Владимира Путина мероприятия с участием Башара Асада пока нет», - подчеркнул пресс-секретарь лидера РФ.

Песков не стал приводить никаких подробностей местонахождения Башара Асада.

«По местонахождению господина Асада сейчас вам нечего сказать», - заявил он журналистам.