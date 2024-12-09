Сирийская национальная армия (СНА) в рамках операции «Заря свободы» освободила район Мюнбич из-под многолетней оккупации поддерживаемой США террористической организации РКК/YPG, пишет Anadolu.

Тем самым, СНА очистила крупнейшее гнездо террористов к западу от реки Евфрат.

Ранее бойцы Сирийской нацармии освободили от террористов город Урайме на западе и деревню Ум Дадат на севере Мюнбича. В результате этого они вошли на территорию района с северного и западного направлений и взяли его под свой контроль.

В настоящее время на территории Мюнбича проводятся поисково-проверочные мероприятия с целью обнаружения мин и мин-ловушек.

В первый день операции «Заря свободы», начатой ​​1 декабря, от террористической организации РКК/YPG был освобожден административный центр района Тель-Рифат.

Значимость Мюнбича

Мюнбич продолжал оставаться под оккупацией террористической организации РКК/YPG, которая захватила район в результате наступления при поддержке США в период с мая по август 2016 года.

США пообещали Турции, что члены РКК/YPG покинут район после его освобождения от террористической организации ИГИЛ. Однако Вашингтон не сдержал свое обещание.

Россия также взяла на себя обязательство по устранению террористической организации из Мюнбича в соответствии с соглашением, которого она достигла с Турцией во время операции «Источник мира» в октябре 2019 года: «Российская сторона объявила, что террористы покинули район, но в действительности этого не произошло».

Район Мюнбич имел ключевое значение для реализации плана РКК/YPG по открытию террористического коридора, берущего начало от сирийско-иракской границы и доходящего до побережья Средиземного моря на западе Сирии.

В результате начатой в августе 2016 года операции ВС Турции «Щит Евфрата» был нанесен сокрушительный удар по плану подготовки к созданию террористами прямого маршрута между Африном, Тель-Рифатом и Мюнбичем.

Глава Временного правительства Сирии Абдуррахман Мустафа поздравил население и Сирийскую национальную армию с освобождением города Мюнбич и его окрестностей от террористической организации PKK/YPG,

В своем аккаунте в соцсети Х он отметил, что это событие стало очередным шагом на пути к восстановлению суверенитета Сирии.

Политик призвал «довести до конца освобождение сирийских земель и реализовать стремление народа страны к свободе и достоинству».

Источник: Anadolu