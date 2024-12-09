Сирийская нацармия освободила Мюнбич от поддерживаемых США террористов РКК/YPG
Сирийская национальная армия (СНА) в рамках операции «Заря свободы» освободила район Мюнбич из-под многолетней оккупации поддерживаемой США террористической организации РКК/YPG, пишет Anadolu.
Тем самым, СНА очистила крупнейшее гнездо террористов к западу от реки Евфрат.
Ранее бойцы Сирийской нацармии освободили от террористов город Урайме на западе и деревню Ум Дадат на севере Мюнбича. В результате этого они вошли на территорию района с северного и западного направлений и взяли его под свой контроль.
В настоящее время на территории Мюнбича проводятся поисково-проверочные мероприятия с целью обнаружения мин и мин-ловушек.
В первый день операции «Заря свободы», начатой 1 декабря, от террористической организации РКК/YPG был освобожден административный центр района Тель-Рифат.
Значимость Мюнбича
Мюнбич продолжал оставаться под оккупацией террористической организации РКК/YPG, которая захватила район в результате наступления при поддержке США в период с мая по август 2016 года.
США пообещали Турции, что члены РКК/YPG покинут район после его освобождения от террористической организации ИГИЛ. Однако Вашингтон не сдержал свое обещание.
Россия также взяла на себя обязательство по устранению террористической организации из Мюнбича в соответствии с соглашением, которого она достигла с Турцией во время операции «Источник мира» в октябре 2019 года: «Российская сторона объявила, что террористы покинули район, но в действительности этого не произошло».
Район Мюнбич имел ключевое значение для реализации плана РКК/YPG по открытию террористического коридора, берущего начало от сирийско-иракской границы и доходящего до побережья Средиземного моря на западе Сирии.
В результате начатой в августе 2016 года операции ВС Турции «Щит Евфрата» был нанесен сокрушительный удар по плану подготовки к созданию террористами прямого маршрута между Африном, Тель-Рифатом и Мюнбичем.
Глава Временного правительства Сирии Абдуррахман Мустафа поздравил население и Сирийскую национальную армию с освобождением города Мюнбич и его окрестностей от террористической организации PKK/YPG,
В своем аккаунте в соцсети Х он отметил, что это событие стало очередным шагом на пути к восстановлению суверенитета Сирии.
Политик призвал «довести до конца освобождение сирийских земель и реализовать стремление народа страны к свободе и достоинству».
Источник: Anadolu