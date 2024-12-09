Япония вводит четырехдневную рабочую неделю

Токио собирается ввести четырехдневную рабочую неделю для государственных служащих, чтобы помочь работающим матерям и поднять рекордно низкий уровень рождаемости.

Правительство заявляет, что новый режим, который начнет действовать с апреля, позволит сотрудникам получать три выходных дня в неделю, сообщают СМИ. Также было объявлено о другой политике, которая позволит родителям, имеющим детей в начальных школах с первого по третий класс, обменять часть своей зарплаты на возможность уйти в отпуск пораньше.

«Мы будем пересматривать график работы с учетом гибкости, чтобы никому не пришлось отказываться от карьеры из-за таких жизненных событий, как рождение ребенка или уход за ним», - заявила губернатор Токио Юрико Коикэ.

«Сейчас самое время Токио взять на себя инициативу по защите и укреплению жизни, средств к существованию и экономики нашего народа в эти непростые для страны времена», - добавила она.

Коэффициент рождаемости в Японии, который стремительно падает на протяжении многих лет, в июне достиг очередного рекордно низкого уровня, несмотря на то, что правительство активизировало усилия по поощрению молодых людей к вступлению в брак и созданию семей.

По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, в прошлом году было зарегистрировано всего 727 277 рождений, а коэффициент рождаемости упал до рекордно низкого уровня в 1,2 ребенка. Для того чтобы численность населения оставалась стабильной, необходим коэффициент рождаемости в 2,1 ребенка.

Многие социологи связывают постоянно падающую рождаемость с неумолимой культурой труда в Японии и ростом стоимости жизни. Изнурительный рабочий день давно стал проблемой для японских корпораций, где работники часто страдают от проблем со здоровьем, а в крайних случаях - от «кароси», термина, означающего смерть от перегрузок на работе.