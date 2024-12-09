Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, в соболезновании говорится: «Глубоко опечален вестью о гибели шести военнослужащих в результате крушения вертолёта типа UH-1 во время тренировочного полета 9 декабря в провинции Испарта.

Мы разделяем ваше горе.

Желаю упокоения душ героических турецких солдат, ставших шехидами, выражаю глубокие соболезнования их семьям и близким, мы разделяем их скорбь.

Аллах ряхмят элясин!»