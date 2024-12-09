Путин заявил, что никому не удастся покорить Россию
Покорить, сломить Россию, никому не удастся. На стороне России и правда, и сила оружия, и сила духа.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, который сегодня лично вручает Героям России медали «Золотая Звезда».
Церемония проходит в Георгиевском зале Кремля. Обращаясь к героям, президент сказал, что их решимость не оставляет никаких сомнений в том, что Россия победит.
Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества, который ежегодно отмечается в стране 9 декабря.
Источник: РГ
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