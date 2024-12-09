Путин заявил, что никому не удастся покорить Россию

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Сорванные портреты, всеобщее ликование и дамасский десерт: Сирийские беженцы возвращаются на родину, а Турция собирается помогать строить «новую Сирию»