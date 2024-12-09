Вице-премьер Армении: Процесс делимитации армяно-азербайджанской границы не зашел в тупик, идет подготовка к следующей встрече
Председатель армянской комиссии по делимитации границ с Азербайджаном, вице-премьер Мгер Григорян заявил, что договоренности о дате, месте и формате следующей встречи на данный момент нет.
При этом он заверил, что это вовсе не означает, что процесс зашел в тупик.
В частности, в беседе со СМИ, отвечая на вопрос, на каком этапе находится процесс делимитации армяно-азербайджанской границы, вице-премьер заявил, что стороны готовятся к следующей встрече.
«Договоренности о конкретной дате нет», - сказал он.
Вместе с тем вице-премьер воздержался от ответа на вопрос, на каком участке после Тавуша будет проводиться следующий этап делимитации границы.
«Не могу сказать, в настоящее время эти вопросы обсуждаются», - отметил Григорян.
При этом он признал, что на последней встрече обсуждались разные версии.
«Большего сказать не могу. Есть договоренность в публичной плоскости ограничиваться официально опубликованной информацией», - пояснил вице-премьер.