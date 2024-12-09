ЕК не поддерживает контакты с новыми властями Сирии, считая их террористами
ЕК не поддерживает контакты с новыми властями Сирии, считая их террористами
Еврокомиссия (ЕК) не поддерживает контакты с сирийской оппозицией, захватившей власть в стране, и считает их представителей террористами.
Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на представителя ЕК.
В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада, который бежал из страны, закончилось.
Позже стало известно, что Асад вместе с членами семьи прибыл в Москву, где ему предоставили убежище.
По данным СМИ, экс-премьер Сирии Рияд Хиджаб возглавит правительство страны в течение переходного периода.
Ранее в Сирии заявили, что судьба страны будет зависеть от нового командования.