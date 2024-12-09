ЕК не поддерживает контакты с новыми властями Сирии, считая их террористами

Еврокомиссия (ЕК) не поддерживает контакты с сирийской оппозицией, захватившей власть в стране, и считает их представителей террористами.

Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на представителя ЕК.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада, который бежал из страны, закончилось.

Позже стало известно, что Асад вместе с членами семьи прибыл в Москву, где ему предоставили убежище.

По данным СМИ, экс-премьер Сирии Рияд Хиджаб возглавит правительство страны в течение переходного периода.

Ранее в Сирии заявили, что судьба страны будет зависеть от нового командования.