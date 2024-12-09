Зеленский допустил присутствие иностранных войск в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимы гарантии безопасности от стран Запада, даже если страна на данный момент не может стать членом НАТО.

Об этом он заявил на встрече с кандидатом в канцлеры ФРГ Фридрихом Мерцем на встрече в Киеве, передает N-TV.

Сообщается, что на встрече с кандидатом в канцлеры Мерцем украинский лидер сослался на идею президента Франции Макрона, «что определенный контингент войск из той или иной страны может присутствовать в Украине до тех пор, пока Украина не входит в НАТО».

По его словам, необходимо четкое понимание того, «когда Украина станет членом ЕС и когда Украина сможет стать членом НАТО».

Зеленский также заявил, что обсудит это с уходящим президентом США Джо Байденом «в ближайшем будущем».

Ранее в США заявили о готовности Зеленского идти на уступки после встречи с Трампом.

Источник: Газета.ру