Сирийская оппозиция запретила обязательный хиджаб

Командование вооруженной оппозиции в Сирии запретило заставлять женщин надевать хиджаб в обязательном порядке.

Как сообщает газета al-Watan, в заявлении говорится, что запрещено вмешиваться в право женщин на выбор одежды, а также предъявлять претензии касаемо их внешнего вида. Это решение отражает стремление оппозиции создать более либеральную атмосферу на контролируемых ими территориях, хотя ранее такие ограничения на ношение хиджаба часто были частью практик различных исламских группировок.

Сирийская оппозиция 27 ноября начала масштабную атаку на различных фронтах, включая деревни, города и военные объекты, при этом группировка «Джабхат ан-Нусра» активно участвует в боевых действиях. Важным моментом стало то, что силы, не согласные с правлением Башара Асада, впервые с 2016 года вошли в Алеппо, второй по величине город Сирии.

5 декабря группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» и Свободная сирийская армия захватили Хаму — четвертый по величине город страны. Лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани заявил, что целью оппозиции является свержение президента Башара Асада.

8 декабря было объявлено о захвате Дамаска и падении правительства Асада. 9 декабря российские СМИ сообщили, что Башар Асад находится в Москве.