Взрыв на заводе в Италии: Есть пострадавшие - ФОТО

На нефтеперерабатывающем заводе энергетической компании Eni, расположенном в Каленцано (итальянская область Тоскана), произошел мощный взрыв.

По предварительным данным, погибли два человека, девять получили ранения, четверо числятся пропавшими без вести, сообщает Reuters со ссылкой на главу Тосканы Эудженио Джани.

Сразу после инцидента жители различных районов Флоренции услышали сильный шум, а также заметили густой черный дым, поднимающийся в небо. Власти призвали граждан держать окна закрытыми из-за опасности задымления.

«В настоящее время ведутся работы по тушению. По данным властей, на месте работают пожарные, спасатели и полиция», – говорится в сообщении.

Эудженио Джани отметил, что «специалисты регионального агентства по охране окружающей среды оценивают возможное воздействие загрязняющих веществ» на атмосферу. Причины происшествия выясняются.