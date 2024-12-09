Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования Турции в связи с гибелью шести военнослужащих в результате крушения вертолета UH-1 во время тренировочного полета в провинции Ыспарта.

Об этом говорится на странице министра в соцсети Х.

«С глубокой печалью восприняли известие о крушении военного вертолета в Ыспарте, Турция. Выражаем соболезнования семьям погибших, да упокоит Аллах их души», - говорится в сообщении.

МИД АР тоже выразил соболезнования Турции.

«Глубоко потрясены и опечалены известием о гибели военнослужащих в результате крушения вертолета в братской Турции. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям и родственникам погибших, а также нашей дружественной и братской Турции», - говорится в сообщении ведомства.

При крушения военного вертолета в Турции погибли 6 военных. Трагедия произошла в районе Кечиборлу провинции Ыспарта.

Министерство национальной обороны Турции выступило с заявлением в связи с происшествием, в котором выразило соболезнования семьям и близким погибших.

Отмечается, что вертолет UH-1 выполнял тренировочный полет. В разбившемся вертолете погиб командир Ыспартинской сухопутной авиационной школы бригадный генерал Иса Байдилли.