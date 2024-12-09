Смена власти - смена символики: футбольные клубы Сирии меняют логотипы - ФОТО

Сирийская футбольная ассоциация (SFA) преобразовала эмблему и взяла цвета оппозиции. Теперь красный цвет в символе организации заменен на зеленый, а вместо двух звезд — три.

В социальных сетях два других клуба из Дамаска — «Аль-Вахда» и «Аль-Джаиш» (армейский клуб) — тоже убрали старые флаги с эмблем.

«Наша новая форма национальной сборной. Это первое историческое изменение в истории сирийского спорта, далекое от непотизма, фаворитизма и коррупции», — сказано в сообщении федерации в социальных сетях.

А капитан сборной Сирии Омар Аль-Сомаха в соцсетях поприветствовал перемены в стране — тоже разместил новый флаг и подписал его так: «С Божьей помощью это станет началом нового этапа единства, восстановления и процветания, и Сирия всегда будет оставаться свободной».