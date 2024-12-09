Взявшая власть в Сирии оппозиция предложила сформировать единое правительство

Пришедшие к власти в Сирии представители вооруженной оппозиции предложили действовать под эгидой единого правительства, сформировав его на время переходного периода.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя оппозиционеров.

Кроме того, взявшие власть в стране предложили расформировать все вооруженные группы, создав единое военное управление, а также ликвидировать все объединения оппозиции.

Вооруженные группировки сирийской оппозиции захватили Дамаск 8 декабря. Экс-президент республики Башар Асад покинул свою должность, отдав власть мирным путем, и улетел из страны, получив политическое убежище в Москве.