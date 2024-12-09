МИД Британии объявил о приостановке всех программ помощи Грузии
Великобритания приостановит все программы помощи Грузии и ограничит взаимодействие с грузинскими властями.
Как сообщает ТАСС, об этом говорится в заявлении главы МИД Соединенного Королевства Дэвида Лэмми.
"В свете текущих событий Великобритания немедленно приостановит все программы помощи грузинскому правительству, ограничит оборонное сотрудничество и взаимодействие с представителями правительства партии "Грузинская мечта", - говорится в заявлении.
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