МИД Британии объявил о приостановке всех программ помощи Грузии

Великобритания приостановит все программы помощи Грузии и ограничит взаимодействие с грузинскими властями.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в заявлении главы МИД Соединенного Королевства Дэвида Лэмми.

"В свете текущих событий Великобритания немедленно приостановит все программы помощи грузинскому правительству, ограничит оборонное сотрудничество и взаимодействие с представителями правительства партии "Грузинская мечта", - говорится в заявлении.