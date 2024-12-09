В России предложили признать Санта-Клауса иноагентом

Генпрокуратуру России призвали признать Санта-Клауса иноагентом, потому что он якобы заменяет образ Деда Мороза.

Такое обращение в ведомство направил основатель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин, пишет Telegram-канал SHOT.

В его обращении говорится, что бренд «Санта-Клаус» популярен в недружественных России странах и его используют многие иностранные компании, в том числе Father Christmas Ltd, которой принадлежат товарные знаки Santa Claus, Father Christmas и Cyber Santa.

По словам Бородина, стоимость торговой марки оценивают в $1,6 трлн. Высока вероятность, утверждает он, что иностранные компании «могут финансировать образ Санты в России», чтобы «разрушить традиционные российские ценности».

Комментируя инициативу главы ФПБК, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что образ Санта-Клауса — это воплощение святого Николая, поэтому его запрет не подходит под определение традиционных ценностей.

Источник: Газета.ру