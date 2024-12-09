Энтони Блинкен: США помогут привлечь к ответственности помогавших Башару Асаду

США поддержат международные усилия, направленные на попытки привлечь к ответственности помогавших ушедшему с поста сирийскому президенту Башару Асаду, а также работавших при прежних властях влиятельных госслужащих, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Ранее о необходимости привлечь Асада к ответственности говорил президент США Джо Байден.

«Мы будем поддерживать международные усилия по привлечению режима Асада и его сторонников к ответственности за зверства и преступления, совершенные против сирийского народа, включая применение химического оружия», - сказано в заявлении Блинкена.

Глава американской дипломатии добавил, что в Вашингтоне «приняли к сведению» все последние заявления, сделанные лидерами вооруженной оппозиции, но оценить их Блинкен пообещал по мере того, как оппозиционеры «будут брать на себя большую ответственность» в конкретных действиях. «Мы вновь призываем стороны уважать права человека, принимать все меры предосторожности для защиты гражданского населения и соблюдать нормы международного гуманитарного права», - говорится в комментарии Госдепа.

8 декабря сирийскую столицу Дамаск заняли антиправительственные войска. Башар Асад сложил с себя полномочия и покинул страну. Сейчас он в России, где ему предоставили убежище. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти. Источник ТАСС в Кремле заявил, что Россия также находится в контакте с лидерами исламистов. По его словам, те гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии. Позднее американская авиация заявила о нанесении порядка 70 ударов по целям «Исламского государства» на территории Сирии.

Источник: «Коммерсант»