Иран назвал условия для взаимодействия Тегерана с новыми властями Сирии

Отказ от поддержки терроризма, уважение прав сирийских шиитов и дистанцирование от Израиля - главные условия для сотрудничества Ирана с новыми властями Сирии.

Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи.

«Наше взаимодействие с теми, кто будет править в Дамаске, зависит от их поведения и политики по отношению к Исламской Республике Иран и шиитам Сирии, а также от того, насколько они будут далеки от сионистского режима (имеется в виду Израиль – ред.) и террористических группировок», - сказал дипломат в эфире иранской гостелерадиокомпании.

«Нелегко заставить различные группировки и кланы прийти к согласию относительно будущего правительства Сирии, но мы поддерживаем этот процесс, поскольку хотим, чтобы воля сирийского народа восторжествовала», - сказал он.

Источник: ТАСС