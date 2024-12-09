В Грузии назвали число задержанных на акциях протеста

Сотрудники правоохранительных органов задержали более 400 человек, участвовавших в акциях протеста в Грузии с 28 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

«В рамках акции протеста, которая проходит с 28 ноября, были выявлены и привлечены к уголовной ответственности более 30 человек. Кроме того, 372 человека были административно задержаны, в отношении них возбуждены дела, из которых 62 человека уже приговорены к административному аресту, а более 100 человек в качестве наказания оштрафованы», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что за время протестов пострадали более 150 сотрудников полиции.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Источник: Gazeta.ru