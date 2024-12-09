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2024 год признали самым теплым в истории

First News Media11:56 - Сегодня
2024 год признали самым теплым в истории

Климатологи подтвердили, что 2024 год станет самым теплым в истории. Ученые из Европейской службы по изменению климата «Коперник» пришли к такому выводу, проанализировав данные за 11 месяцев, с января по ноябрь.

Согласно результатам исследования, температура на планете в ноябре на 1,62 градуса превысила доиндустриальный уровень. Средняя температура за год, по прогнозам, превысит показатель XIX века на 1,60 градуса (в предыдущем рекордно теплом 2023 году – на 1,48 градуса).

В исследовании также сказано, что 2024 год станет первым годом, когда средняя температура превысит доиндустриальный уровень более чем на 1,5 градуса Цельсия. По словам ученых, масштабные меры по борьбе с изменением климата в настоящее время являются «более неотложными», чем когда-либо.

В конце 2023 года многие страны приняли глобальное обязательство отказаться от ископаемого топлива. Тем не менее, в 2024 году выбросы парниковых газов продолжили расти. Между тем, чтобы сдержать потепление на уровне плюс 1,5 градусов к доиндустриальному уровню, к 2030 году выбросы необходимо сократить на 45 проц.

Климатический кризис усугубляет экстремальные погодные явления: аномально частые и интенсивные волны жары, штормы и наводнения. Ученые службы «Коперник» заявили, что в 2024 году в Северной и Южной Америке бушевали особенно сильные лесные пожары. Они затронули в том числе водно-болотные угодья Пантанал, отличающиеся богатым биологическим разнообразием.

Масштабы некоторых пожаров достигли исторического уровня, особенно в Боливии, Пантанале и некоторых районах Амазонки. Они стали причиной высокого уровня загрязнения воздуха на континентах, сохранявшегося в течение нескольких недель.

Растет и экономический ущерб, вызванный экстремальными погодными явлениями. Предполагаемые потери за 2024 год оцениваются в 320 млрд долларов (на 6 проц больше, чем в 2023 году, и на 25 проц больше, чем в среднем за последние 10 лет), сообщает The Guardian.

Другое исследование показало, что содержание углекислого газа в атмосфере Земли на 151 проц превысило доиндустриальные показатели. За последние 20 лет уровень СО2 возрос более чем на 10 процента. Концентрация метана возросла на 265 процентов, закиси азота – на 125 проц В целом содержание загрязняющих частиц в атмосфере планеты достигла рекордно высокого уровня. Соответствующее исследование провели эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Источник: АЗЕРТАДЖ

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