Эрдоган и Рютте обсудили ситуацию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте ситуацию в Сирии и заявил о готовности Анкары содействовать освобождению страны от терроризма.

«Наш президент провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Обсуждались последние события в Сирии. Эрдоган заявил, что Турция выступает за защиту территориальной целостности и стабильности Сирии с первого дня гражданской войны в этой стране», - говорится в сообщении администрации турецкого лидера.

По словам Эрдогана, «Сирия должна управляться сирийским народом». «Он сказал, что Турция сделает все возможное, чтобы построить единую Сирию, освобожденную от терроризма. И заявил, что Турция будет продолжать прилагать все доступные ей усилия в этом плане», - отмечается в тексте.

Источник: ТАСС