В Армении экс-министр получил срок за взятки и мошенничество

Бывший министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян приговорен к аресту сроком на 4 года и 5 месяцев.

Соответствующее решение вынес Антикоррупционный уголовный суд, сообщили Sputnik-Армения в пресс-службе суда.

Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки в особо крупном размере, мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, что Андраник Пилоян, будучи главой МЧС, был арестован 31 марта 2022 года. Это стало первым случаем ареста действующего министра в истории республики. В октябре 2022 года Пилоян был освобожден из СИЗО под залог в $36,5 тыс.

По версии следствия, Пилоян при содействии своего помощника получил крупную взятку от компании, сотрудничающей с министерством. Во время обыска в кабинете помощника Пилояна были обнаружены оружие и боеприпасы.