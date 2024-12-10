Президенту Бразилии провели трепанацию черепа

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поздно вечером 9 декабря был госпитализирован из-за головной боли, ему провели трепанацию черепа из-за полученной в результате падения в октябре травмы.

Об этом сообщили в клинике Sirio-Libanes в Сан-Паулу, где он находится, передает портал Globo.

«Магнитно-резонансная томография показала внутричерепное кровоизлияние, возникшее в результате домашнего несчастного случая, произошедшего 19 октября. Он был переведен в больницу Sirio-Libanes в Сан-Паулу, где ему была проведена трепанация черепа для дренирования гематомы. Операция прошла без происшествий», — говорится в сообщении.

Лула после операции «чувствует себя хорошо», его перевели в отделение интенсивной терапии. Пока президент находится под присмотром врачей.

В октября Лула упал в ванной в своей резиденции и ударился головой.

Источник: РБК