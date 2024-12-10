Служба госбезопасности Грузии предупредила о возможных попытках сорвать выборы президента
Организаторы антиправительственных митингов в Тбилиси попытаются сорвать выборы президента Грузии, назначенные на 14 декабря.
Об этом говорится в заявлении Службы госбезопасности (СГБ) Грузии, сообщают грузинские СМИ.
«Согласно полученной информации, организаторы деструктивных и преступных действий планируют, чтобы процесс выборов президента Грузии, назначенный на 14 декабря 2024 года, не состоялся, и рассчитывают всеми силами помешать избранию шестого президента Грузии, что искусственно вызовет кризис власти», - говорится в заявлении.
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