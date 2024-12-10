Германия и Франция готовы сотрудничать с новыми властями Сирии

Германия и Франция готовы сотрудничать с сирийской оппозицией, захватившей власть в стране.

Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

Он рассказал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого они в том числе обсудили и ситуацию в Сирии.

«Оба согласились с тем, что готовы сотрудничать с новыми властями на основе соблюдения основополагающих прав человека и защиты этнических и религиозных меньшинств», — сказал Хебештрайт.

Шольц и Макрон подчеркнули важность сохранения территориальной целостности и суверенитета Сирии, отметил представитель германского правительства.

Стороны также согласились вести совместную работу над тем, чтобы усилить участие Евросоюза в Сирии. Дальнейшие действия будут обсуждаться в тесной координации с партнерами на Ближнем Востоке, добавил он.

Накануне в Еврокомиссии заявили, что не поддерживают контакты с сирийской оппозицией и по-прежнему считают «часть из них террористами».