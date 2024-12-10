Лукашенко подтвердил, что в Беларуси есть ядерное оружие

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что в Беларуси действительно есть ядерное оружие.

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы работников ООО «ПОЖСНАБ» в Борисове, передает корреспондент БЕЛТА.

«Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: «А, это шутка, никто ничего не ввез». Ввезли. А то, что они (оппоненты - прим. БЕЛТА) говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли», - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко сделал соответствующее заявление, отвечая на вопрос о планах разместить в Беларуси российский ракетный комплекс «Орешник», который не является ядерным оружием, но имеет большую мощь.

«Если ядерное оружие применить, это большая ответственность. По крайней мере, после Хиросимы, Нагасаки (бомбардировка США ядерным оружием этих японских городов в 1945-м - прим. БЕЛТА) никто еще кнопку ядерного оружия не нажал. Мощнейшие крупные государства, не говоря о Беларуси. Но я предупредил всех своих врагов, «друзей» и соперников: если только вы наступите на линию государственной границы, ответ будет мгновенным. Я не буду смотреть - ядерное оружие или еще какое-то, - сказал президент. - Об этом мы условились с россиянами еще до того, как они вернули нам ядерное оружие. Еще не то оружие, которое мы им отдали. Там было стратегическое оружие. А это тактическое ядерное оружие. Хотя, наверное, в 5 раз мощнее, чем этот «Орешник».