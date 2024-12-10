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Лукашенко: Цели для «Орешника» будет определять Минск, а «нажимать на кнопку» Беларусь будет вместе с РФ

First News Media15:20 - Сегодня
Лукашенко: Цели для «Орешника» будет определять Минск, а «нажимать на кнопку» Беларусь будет вместе с РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, где в Беларуси планируют разместить российские ракетные комплексы «Орешник».

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Борисов, передает корреспондент БЕЛТА.

«Все это продумано сегодня. Мы сейчас думаем, где, на каких площадях разместить это оружие. У нас от размещения стратегических ядерных ракет площадки сохранены», - сказал президент.

Он отметил, что в том числе поэтому противники его стали называть диктатором: «Да не потому, что я диктатор, а потому, что я делал то, что им не нравится. Но это, видите, пригодилось».

«У нас десятка три таких площадок. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим. Вы, наверное, заметили, что мое условие Путину было одно: «Цели определять будем мы в Беларуси, не россияне. Но эксплуатировать поможете». То есть, вместе будем нажимать на кнопку, не дай Бог, если это нужно. Но цели будем определять мы. Согласился», - добавил президент.

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