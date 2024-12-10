Лукашенко оценил отношения новых властей Сирии с Минском и Москвой фразой «они не идиоты»

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил будущие отношения новых властей Сирии с Минском и Москвой фразой «они не идиоты».

Его слова приводит БЕЛТА.

Лукашенко уверен, что новые силы в Сирии не будут рвать отношения с Беларусью и Россией.

«Уверен, что оппозиционные эти силы, как их называют, какие бы они ни были, они с нами, с Россией отношения рвать не будут. Они не идиоты. Они по крайней мере будут опираться на два крыла. Запад - Западом, сила там и прочее, с ними ссориться сирийцам не надо. Но и здесь они отношения с нами разрывать не будут. Если разорвут, считайте, что это американцы и Запад сделали. Ну и сирийская в том числе оппозиция. Поживем – увидим», - заявил он.