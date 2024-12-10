После Асада: Что сегодня происходит в Сирии и вокруг нее

События в Сирии, при всей их предсказуемости, кардинально перевернув политический расклад в стране, в то же время, внесли и продложают вносить определенные коррективы в региональную конфигурацию.

Сирийская оппозиция, которая за короткое время заняла все ключевые города страны, и 8 декабря взяла под контроль столицу Дамаск, свергнув тем самым 61-летний режим партии «Баас», сегодня думает над формированием нового правительства, и даже успела объявить о новых реформах в стране.

В их числе – запрет на обязательное ношение женщинами хиджаба, преследование журналистов, а также угрозы в их адрес, передает Al-Watan. Также повстанцы объявили всеобщую амнистию для всех военнослужащих, призванных на службу во время правления Башара Асада. «Их жизнь в безопасности, и никто не может нападать на них», - цитирует заявление вооруженного командования повстанцев Al Jazeera.

По последним данным, сирийская оппозиция полностью контролирует провинцию Латакия, где расположены российские военные базы, при этом, как сообщается, повстанцы не намерены вторгаться на территорию баз, которые функционируют в нормальном режиме. В Латакии, как и в Дамаске и Тартусе введен комендантский час. Контроль над Манбиджем на севере Сирии установлен протурецкой Сирийской национальной армией в рамках борьбы с террористической PKK/YPG.

Параллельно победившие силы освобождают из тюрем заключенных по политическим мотивам, в частности, участников боевых действий 2011 года, и их семей, в том числе, детей. Большинство узников отбывали заключение в печально известной тюрьме «Седнайя» в пригороде Дамаска. По сообщению Milliyet, многие заключенные содержались там в изоляции, в подземных камерах, некоторые сильно удивились, узнав, что режим Асада пал, и их пришли освобождать. Люди были полностью отрезаны от внешнего мира - один из пожилых заключенных, сидевший в тюрьме много лет, даже спросил у спасателей, освобожден ли он по разрешению Хафеза Асада - отца Башара Асада, умершего в 2000 году.

Сирийские повстанцы заявили, что вскоре будет обнародован «Список №1» с именами высокопоставленных чиновников режима Асада, разыскиваемых за пытки. Об этом сообщает телеканал CNN, цитируя заявление Командования военных операций повстанческой коалиции, возглавляемой группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ).

«ХТШ не колеблясь привлечет к ответственности преступников, убийц, офицеров служб безопасности и армии, причастных к пыткам сирийского народа. Мы будем преследовать военных преступников и требовать их депортации из стран, в которые они бежали, чтобы они могли понести справедливое наказание», — заявил лидер ХТШ Абу Мохаммед аль-Джолани.

Что касается управления государством, то победившая оппозиция предлагает расформировать все вооруженные группы, создав единое военное управление, и действовать под эгидой единого правительства, поручив формирование правительства переходного периода Мухаммеду аль-Баширу, которого называют близким соратником лидера группировки ХТШ, сообщает Al Jazeera.

К слову, указанная группировка, возглавившая поход на правительственные силы, сегодня рассматривает возможность сменить название, чтобы обрести легитимность, поскольку в соответствии с резолюцией Совбеза ООН, она считается террористической организацией. При этом США уже рассматривают возможность ее исключения из списка террористических организаций, сообщил американский чиновник, передает ТАСС. Как сообщил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, американская администрация уже контактирует с представителями оппозиционных группировок в Сирии, в том числе, через посредников.

Об «открытости к диалогу» с новыми сирийскими властями, и поддержке прямого канала связи с руководством сирийской оппозиции заявили в Тегеране - с тем, чтобы «предотвратить враждебность» в отношениях Ирана и Сирии. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что сирийский народ должен самостоятельно определить будущее своей страны, включая ее политическую и государственную систему. Он подчеркнул важность диалога между различными слоями сирийского общества для достижения взаимопонимания и выразил надежду на скорейшее завершение военного конфликта и прекращение насилия, сообщает IRNA.

Между тем, Израиль взял под контроль дополнительные районы в буферной зоне на границе с Сирией, сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Он заявил, что дал указание ЦАХАЛ немедленно действовать в Сирии для создания зоны безопасности, свободной от тяжелого стратегического оружия и террористической инфраструктуры, которая могла бы угрожать Израилю.

В то же время Израиль ударил по позиции сирийской армии в городе Латакия на побережье Средиземного моря. Всего ВВС Израиля атаковали более 250 военных целей на сирийской территории. Целями ударов стали десятки истребителей сирийских ВВС, десятки зенитных ракетных систем, объекты для производства и хранения вооружений, запасы ракет класса земля - земля. Саудовский телеканал Al-Hadath сообщил, что израильтянами были атакованы и корабли сирийских ВМС. Это одна из крупнейших наступательных операций в истории ВВС Израиля, заявил источник в оборонных структурах, передает ТАСС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что для его страны «жизненно важно контролировать Голанские высоты»: «Мы все понимаем огромную важность нашего присутствия там, на Голанских высотах, а не у их подножия. Наши контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность... Голанские высоты всегда будут частью Израиля».

На фоне разворачивающихся событий интерес представляет информация CNN Türk об обращении России к Турции за поддержкой в обеспечения безопасного вывода своих войск из Сирии. Предполагается, что российские военные будут отправлены в районы, находящиеся под контролем Турции, а затем переправлены в Россию по воздуху. Вместе с тем, свои базы в Тартусе и Хмеймиме Россия намерена сохранить. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва работает над обеспечением безопасности российских военных баз в Сирии. По его словам, Москва налаживает необходимые контакты, а сами военные принимают меры предосторожности. Что касается российских баз в Хмеймиме и Тартусе, то это, по его словам, предмет для обсуждения с теми, кто возглавит Сирию.

С другой стороны, Турция готова к непосредственной поддержке Сирии в восстановлении страны. «Мы хотим видеть новую Сирию, у которой будут хорошие отношения с соседями, и которая привнесет мир, безопасность и стабильность в наш регион», - цитирует главу турецкого МИД Хакана Фидана Hürriyet.

Тем временем, сирийские беженцы начали массово возвращаться на родину. Скопление мигрантов наблюдается, в частности, у турецко-сирийской границы, на таможенном пропускном пункте «Джильвегёзю», «Яйладагы».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что процесс безопасного и последовательного возвращения беженцев будет расширяться по мере стабилизации ситуации в Сирии, сообщает Sabah. Всего Турция приняла у себя до 3 млн сирийских мигрантов.

В то же время турецкий лидер подчеркнул, что у Турции нет притязаний на территорию Сирии: «Турция строго соблюдает международные нормы и не имеет никаких видов на сирийскую территорию, но не потерпит того, чтобы там подняли голову террористические организации. Единственная цель наших трансграничных операций — защитить нашу родину и наших граждан от террористических атак».

Между тем, власти Греции, Германии, Австрии, Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов, Швеции, Дании и Норвегии приостановили рассмотрение заявок от граждан Сирии на получение убежища.

В свою очередь, Евросоюз призвал всех игроков в Сирии сохранить территориальную целостность, воздерживаться от насилия и начать инклюзивный общесирийский диалог, говорится в заявлении главы евродипломатии Каи Каллас.

При подготовке материала использованы сообщения ряда мировых СМИ.

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