В ходе предстоящей встречи министров иностранных дел Евросоюза, которая пройдет 16 декабря, участники рассмотрят новые меры против Грузии.

Об этом сообщается на сайте Внешнеполитической службы ЕС.

«Устойчивый откат демократии и недавние репрессивные меры, применяемые грузинскими властями, имеют последствия для наших двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

По словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, по его словам, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

10 декабря Служба госбезопасности Грузии заявила, что антиправительственные митинги в Тбилиси проводятся местными активистами при координации с зарубежными спецслужбами. По ее данным, этот план развивается по сценарию так называемых «цветных революций», в том числе с разными «ритуальными сценами» и поэтапной деструкцией, кульминацией которого является ликвидация мирных граждан.

Источник: Газета.ру