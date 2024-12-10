В «Грузинской мечте» ответили на намерение ЕС «наказать» Тбилиси

Решение властей Грузии до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз в разы сократило ресурс оппонентов власти устроить серьезные беспорядки внутри страны, заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, комментируя заявление посла ЕС Павла Герчинского.

Ранее Герчинский заявил, что происходящее в Грузии в последние дни явно требует санкций. По его информации, работа по подготовке санкций уже ведется, и он не исключил, что данные будут представлены 10 декабря. Однако для введения санкций необходимо единогласное решение 27 стран-участниц ЕС, отметил он.

«Посол ЕС заявил, что 16-17 декабря – это даты, когда некоторые люди попытаются наказать Грузию. В определенной степени тем решением, которое мы приняли заранее, мы это предотвратили, и предотвратили внутренние беспорядки еще в сотни раз серьезнее», – заявил Мдинарадзе.

Источник: Sputnik Грузия